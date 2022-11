Lookman ci prova in ogni modo | Demiral annaspa su Osimhen

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 novembre 2022) Musso 6 : Solo indagato sui gol, assolto per non avere commesso il fatto. Timoroso sulle palle che tagliano l’area piccola. Non è una novità nemmeno la poca dimestichezza con i piedi. Toloi 7 : L’unico rimasto di quelli che sei anni fa proprio contro il Napoli invertirono la storia economica e fubbaliera della Dea. Procura il rigore con una deviazione di testa. Mai domo.5,5 : Deve murare il saltimbanco, in difficoltà nelle occasioni in cui il Napoli recupera la partita. Sul gol di testa diè fuori tempo e sul raddoppio di Elmas non chiude la ripartenza del nigeriano. Scalvini 6 : Chiude bene su Lozano, mai pericoloso. Anche su Politano non corre rischi. Hateboer 6 : Dopo una estate con il trolley in mano titolare inamovibile, si sacrifica su Elmas fino all’occasione del gol dove perde il tempo per la ...