Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Scoperta choc ale vinci. La vicenda accade nella tabaccheria gestita da Alessandro Palazzo e dal padre in via Di Vagno a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Un uomo è entrato con la speranza che la dea dellabaciasse proprio lui.e vincito. Spende solo 10per unche si rivela essere quelloto: la vittoria è di ben. Una vincitata e di più per l’uomo che non appena appresa la sorpresa, ancora incredulo, ha ringraziato i titolari. Leggi anche: “Hai vinto 2 milioni”. Une vinci dopo il lavoro e forse non ci tornerà più: chi è iltoe vincito. Spende solo ...