(Di sabato 5 novembre 2022)ha vissuto un meraviglioso anno dadelal corpo libero. Il sardo trionfò dodici mesi fa a Kitakyushu, mettendo in mostrapiù bello della vita: stoppò perfettamente tutte le diagonali acrobatiche e tramortì gli avversari dall’alto della sua proverbiale perfezione esecutiva, quella che fa trasalire i giudici e alza notevolmente il punteggio complessivo nonostante i decimi ceduti ai rivali in termini di difficoltà. Il tratto distintivo delle prove dell’azzurro è stata sempre la pulizia del gesto tecnico, decisamente accurato e tipicamente da manuale. L’apoteosi in terra giapponese rappresenta una delle pagine più belle della storia recente dellaartistica italiana, anche perché l’ultimo sigillo iridato risaliva ai tempi di Jury Chechi ...

OA Sport

Il Campione del Mondo al corpo libero cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Kitakyushu . Il sardo si presenterà con l'ottavo punteggio di accredito, ma ha tutte le carte in ...... l'Italia non ha ancora vinto una medaglia a Liverpool e ha soltanto questa chance per provarci nel weekend conclusivo (quantomeno nel settore femminile, l'altra carta èBartolini al corpo ... Ginnastica, Nicola Bartolini all'assalto da Campione del Mondo: serve l'esercizio perfetto per tornare sul podio Il giapponese Daiki Hashimoto ha vinto l'oro nel concorso individuale maschile ai Mondiali di ginnastica di Liverpool. Battuto per 0,017 punti in casa sua nel 2021 dal cinese Boheng Zhang, il nipponic ...Nei giorni dello scandalo della ritmica, ai Mondiali di Liverpool gli azzurri dell'artistica hanno sfiorato un podio che manca da un secolo. Con ...