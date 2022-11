Autotrasportatore investito da un furgone a Pomigliano

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutod’Arco (Na) – I carabinieri sono intervenuti ieri sera, verso le 20, nell’area parcheggio interno dello stabilimento Stellantis ad’Arco (Napoli). Poco prima undi una ditta esterna – per cause un corso di accertamento – avevaun 55enne. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata con frattura del bacino e trauma cranico. Il 55enne è tuttora ricoverato. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

