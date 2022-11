Via della Scafa | al via le potature | dal 7 novembre carreggiata ristretta e divieto di fermata

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 novembre 2022) Fiumicino – "Prosegue l'opera di messa in sicurezza delle alberature sul nostro territorio. In particolare, per consentire la potatura e messa in sicurezza di 9 alberature e l'abbattimento di altre 4 su via, a partire da lunedì 7fino al termine dei lavori saràlae istituito un senso unico alternato". A dichiararlo in una nota stampa è l'assessore all'Ambiente Roberto Cini. "Sarà anche istituito undi sosta e dicon rimozione forzata – conclude Cini – sul tratto interessato dai lavori, un limite di velocità a 30 km/h".