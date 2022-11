Mattarella “La pace è un valore da coltivare e preservare”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico.Il 4 novembre ci richiama, con rinnovata commozione, le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che lacerò e devastò l'Europa intera.Fu una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il Tricolore, con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e Trieste alla Nazione”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto.“Alle donne e agli uomini in armi – aggiunge – sono affidate, ancora oggi, la nostra ...