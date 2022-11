LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | si comincia con la FP1 | via al confronto Bagnaia-Quartararo

(Di venerdì 4 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02ha iniziato fortissimo, portando il limite in 1:31.886. L’approccio del francese è chiaro, mentreè ottavo a 1.372 dal francese. 10.01si porta subito davanti a tutti con il crono di 1:33.459 a precedere di 0.668 Aleix Espargaro e di 0.751 Marc Marquez.sesto a 2.167, ma siamo solo all’inizio… 09.59 Arrivano i primi crono con Marc Marquez in vetta con il crono di 1:34.210. 09.58 Tutti in pista, ivi compresi. Per i piloti scelta comune: soft all’anteriore e media al posteriore. 09.56 Si entra in pista e i primi sono Zarco, Marini, Morbidelli, Bastianini e Marc Marquez. 09.55 VIA ALLA FP1!!! 09.53 Splende il sole a, ...

La gara della è in diretta il 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport e in streaming su NOW Il circuito è intitolato a Ricardo Tormo , vincitore del Mondiale 50cc nel 1978 e 1981.... per mezzo dei canali Sky Sport (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del ... OA Sport, come sempre, vi propone la DIRETTA scritta di ogni turno o sessione, per non perdere ... Joan Mir, campione del mondo MotoGP nel 2020, ha spiegato a Valencia quanto sia difficile gestire una stagione lottando per il mondiale e difende Pecco Bagnaia da chi gli toglie meriti per avere una m ...