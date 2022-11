Hanno chiuso uno degli strumenti più utilizzati per scaricare e-book

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non è più raggiungibile, non si può più arrivare sul portale che permetteva a diversi studenti diinteri libri in formato e-per la consultazione o per la lettura integrale. Stiamo parlando di Z-Library che, per alcuni lettori (soprattutto per quella tipologia che crede sia saggio aggirare l’acquisto di un libro, in qualsiasi formato), rappresentava un vero e proprio punto di riferimento del settore. La United States Postal Inspection Service, infatti, hail sito, contestando – con ogni evidenza – la violazione del copyright. LEGGI ANCHE > Il contributo di Giacomo Bruno alla storia di internet in Italia RAM – La Rete a Memoria Z-Library è statonegli Stati Uniti: permetteva agli utenti di scaricarsi gli e-Diversi domini web di Z-Library – accessibili da più parti ...