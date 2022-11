Codice giallo per mareggiate in Toscana

L'aggiornamento della Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, emesso oggi, venerdì 4 novembre, riguarda quindi il solo rischio di mareggiate: ilrimarrà in vigore ...Altre due persone sono rimaste ferite: si tratta di un 22enne di Nociglia trasportato inrosso in ospedale e di una 21enne di Tricase arrivata in ospedale in. Resta da definire ...E’ in fase di rapido allontanamento la perturbazione transitata nella notte e che ha interessato pressoché l’intero territorio regionale. L’aggiornamento della Sala operativa unificata della Protezion ...Sul posto però si sono precipitate due ambulanze della Croce Rossa di Uggiate, un'auto medica, l'elisoccorso di Milano, l'Ats di Novate e, infine, i vigili del fuoco di Como. La persona ferita è stata ...