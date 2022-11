80 caccia già in volo Kim Jong-un attacca? Mondo col fiato sospeso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non solo l'Ucraina. Non solo Taiwan. Già, perché in Asia c'è anche un terzo fronte, quello coreano. E le bizze di Kim-un, il dittatore comunista della Corea del Nord, rischiano di portare a un'escalation militare sulla penisola. Un'escalation che potrebbe poi avere ripercussioni a livello globale. Il punto è che negli ultimi minuti, Seul ha annunciato di aver fatto alzare in"80, tra cui gli F35As". Una decisione presa dopo aver registrato la "mobilitazione di circa 180 jet nordcoreani nello spazio aereo di Pyongyang". Insomma, Kim-un - dopo i missili sparati verso il Giappone - continua a provocare, continua a mostrare i muscoli, in questo caso contro il nemico per definizione, ossia la Corea del Sud. Gli oltre 180 aerei da combattimento di Pyongyang hanno operato "in varie località", sia sul ...