Voglio essere io la testimone! Belen Rodriguez e l’annuncio di nozze della sorella

Leggi su diredonna

(Di giovedì 3 novembre 2022)dellefra Ceciliae Ignazio Moser è solo di pochi giorni ma già iniziano a trapelare delle indiscrezioni sull’evento. In particolare èa raccontare qualche dettaglio in più e a far sognare i fans. Commentando il post con la notizia dell’imminente matrimonio, infatti, la moglie di Stefano De Martino si candida come potenziale testimonee prega i fidanzati di non organizzare lea luglio perché fa troppo caldo per lei, che vuolein prima fila a distribuire petali di rose. Dellefra Cecilia e Ignazio si parlava già da mesi, anche perché la proposta era molto attesa dopo cinque anni di fidanzamento. La storia fra i due era iniziata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip ...