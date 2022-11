Secondo l’ENISA | la guerra in Ucraina ha provocato una crescita degli attacchi informatici

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha pubblicato il rapporto annuale in cui ha affermato che l‘invasione russa dell’ha inciso suglialla sicurezza informatica che nel corso dell’anno sono diventati più dannosi e diffusi. Nel comunicato stampa pubblicato oggi,scrive: «Con il contesto geopolitico che dà origine ainformatica e hacktivism, operazioni informatiche allarmanti emaligni hanno alterato le tendenze della decima edizione del rapporto Threat Landscape pubblicato oggi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica». LEGGI ANCHE> Nell’ultimo trimestre glisono cresciuti del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ...