M5S | Saiello | “De Luca punta sull’aerospazio ma dimentica i lavoratori Dema”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da tempo chiediamo alla Giunta regionale di farsi carico delle legittime preoccupazioni deiche, a causa dello stato in cui versa l’azienda, vivono nella totale incertezza. I vertici societari hanno ribadito di non poter più sostenere il costo del lavoro e questo rischia di determinare tagli occupazionali in un comparto fondamentale per la nostra regione. Le maestranze di, azienda del settore aereonautico specializzata nella progettazione, costruzione e assemblaggio di componenti del segmento aerostrutture, hanno competenze e professionalità che non possono e non devono andare disperse. La chiusura dello stabilimento Leonardo di Giugliano è un precedente pericoloso e non vogliamo che si ripeta. Ricordiamo a De, che continua a sbandierare annunci sul ...