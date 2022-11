Corriere della Sera

Scelte pericoloseCovid. Puntano a spaccare il Paese e a emarginare i moderati, è alla ricerca ... Enricopoi parla del Pd: "Sarà un congresso vero, chi si iscriverà alla fase costituente ...... va ritirato' e che 'il ministro abbia il sogno di fornire un chiarimento verbaledecreto rende ... Lo dice il segretario del Pd Enricoal Corriere della Sera. 'Non è esplicitato che riguardi ... Letta sul governo: «Il decreto sui rave un atto divisivo per distrarre dai veri temi» Bruxelles, 2 nov. (Adnkronos) - Missione a Bruxelles per Giorgia Meloni, che per la prima visita all'estero da presidente del Consiglio ha scelto la capitale comunitaria. Meloni, che presiede da due..Nella ressa nata intorno al nuovo decreto anti-rave ci pensa Fiorello a sparigliare: «Fermate le riunioni di condominio, quelle sì che sono pericolose». Battute a parte la ...