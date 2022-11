La seconda vita dei senza poltrona

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 novembre 2022) C’è chi ha preso una porta in faccia alle ultime elezioni politiche e chi ha dovuto lasciare lo scranno per obbedienza a diktat interni. Ma tant’è: per molti deputati e senatori, spesso interessati (e sedotti) da ruoli prestigiosi, è giunta l’ora di reinventarsi. I più estrosi, va da sé, sono gli ex parlamentari grillini. Si sono reinventati tiktoker, deejay e 007. Del resto, erano i primi a sapere che la loro esistenza politica sarebbe stata caduca come le foglie dell’autunno di Ungaretti. Ecco: un giorno sei lì a pastrocchiare i destini patrii e d’un tratto sei costretto alla lancinante perdita.. Tocca reinventarsi, allora. Riannodare i fili. È ladei trombati. C’è poco da scherzare. Dopo anni di favolosi stipendi e indicibili privilegi, l’addio può diventare uno strazio. Prendi Luigi Di ...