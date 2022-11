Il poker di Meloni in Europa Cronaca di una giornata a Bruxelles

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tre incontri in poco più di tre ore. Quattro se si considera il pranzo con il commissario all’Economia e suo predecessore, Paolo Gentiloni. Giorgiaha concluso la sua trasferta europea, dopo aver incontrato in successione i vertici dell’: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Charles Michel, a capo del Consiglio europeo. Il bottino c’è tutto, anche perché non era facile presentarsi al cospetto dell’Unione dopo l’esperienza di Mario Draghi, che aè sempre stato considerato una specie di mostro sacro. Nella valigia di, che è anche a capo del partito dei conservatori europei, le carte e i relativi dossier erano tanti: dalla revisione del Pnrr all’energia, dalla riforma del Patto di stabilità ai migranti e alla ...

Con il disastro delCa - Le - Co - Re, Calenda Letta Conte Renzi . La banda dei quattro. L a destra - destra divince perché si coalizza, gli altri perdono perché no, con genuflessi ......sarà nel primo decreto sull'energia del governo. I media spiegano che è atteso un quarto decreto sul tema aiuti con proroghe estese e forse anche nuove decisioni . Il decreto aiuti farà...Caro bollette, cosa ci sarà nel primo decreto sull'energia del governo Meloni: via l'Isee come precondizione per accedere al bonus previsto ...Caro bollette, cosa ci sarà nel primo decreto sull'energia del governo Meloni e possibilità concreta di estendere a dicembre il bonus sociale ...