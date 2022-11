Giudici | sorveglianza speciale per il capo curva dell' Inter Andrea Beretta

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia , ha disposto la misura dellaspeciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'attuale leader della curva dell' Inter Andrea Beretta ...La lettera dei tifosi vip dopo i fatti in Curva Nord La Questura aveva proposto la misura di, come si legge nel provvedimento deiRoia - Tallarida - Profeta, perché Beretta, 47 ...La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto la misura della sorveglianza speciale per un anno e mezzo con divieto di dimora nel capoluogo lombardo ...Per l'attuale leader del tifo organizzato nerazzurro, Andrea Beretta, deciso il divieto di dimora a Milano per un anno e mezzo. La misura era stata richiesta dalla Questura per la "pericolosità social ...