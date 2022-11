Covid Lazio | oggi 4 023 casi e 5 morti Il bollettino del 3 novembre - Cronaca - quotidiano net

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sono 48.765 le persone attualmente positive al- 19 in tutta la regione. Stabilii ricoveri negli ...

Sono 48.765 le persone attualmente positive al- 19 in tutta la regione. Stabilii ricoveri negli ...La Regioneha comunicato il bollettinodel 3 novembre. "Oggi nel- ha reso noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato - su un totale di 22.977 tamponi si registrano 4.023 nuovi ...Sono 48.765 le persone attualmente positive al Covid-19 in tutta la regione. Stabilii ricoveri negli ospedali Roma, 3 novembre 2022 – Raddoppiano i contagi nel Lazio, dove nelle ultime 24 ore sono sta ...Arrivano nuovi contributi a fondo perduto a favore di quelle attività colpite duramente dalla pandemia e dalle restrizioni per il contenimento del covid-19. La regione Lazio ha stanziato quasi 2 milio ...