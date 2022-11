Ucraina | Mosca | Convocheremo l' ambasciatore britannico

È il 253esimo giorno di guerra. Il grano è protagonista sullo scenario del conflitto fra Russia einfatti ha avvisato che lascerà di nuovo l'accordo sui cereali se l'dovesse violare la promessa di non utilizzare per scopi militari i corridoi per le esportazioni del grano. ...La Russia presentera' all'ambasciatore britannico aDeborah Bronnert le prove del coinvolgimento della Gran Bretagna nell'attacco alla base della Flotta del Mar Nero a Sebastopoli e nell'atto ...L'ambasciatore britannico sara' convocato al ministero degli Esteri russo che intende chiedere chiarimenti sul ruolo degli specialisti ...Questo il commento su Twitter di Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, all'annuncio di Mosca riguardo la ripresa della partecipazione all'accordo sull'esportazione di grano ...