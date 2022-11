Renato Zero fidanzato con un uomo? | “È sempre stato gay | anche se all’epoca conviveva con una donna”

(Di mercoledì 2 novembre 2022), Serena Grandi al GF VIP rivelò: “gay,secon una” In occasione del ritorno in tv del grandissimo cantautore protagonista della puntata speciale di Techetechetè in onda questa sera. Considerato una vera e propria icona della comunità LGBTQ,nel corso della sua carriera èsempre associato al mondo degli omosessuali per via dei suoi look e dei testi di molte delle sue canzoni. .Le piume e le paillettes sono state per anni i suoi migliori amici quando sui palcoscenici intonava hit del calibro di “Il triangolo” e “Mi vendo” fino “L’altra sponda”.non ha mai avuto paura di cantare gli ultimi del mondo, i diversi, gli ...

...Vittorio Sgarbi ha grandi progetti per il musicista e parla già apertamente di un festival degli irregolari che dovrà coordinare e a cui dovranno partecipare anche Vasco Rossi e. In altre ..." 070 ": una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di. Dopo il successo del primo appuntamento, questa sera in prima serata e in esclusiva su Canale 5 , la seconda serata evento, piena di emozioni come gli incredibili concerti sold out ...“070”: una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero.Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Stando alle anticipazioni di oggi... Il sito di SuperGuidaTV è un ...