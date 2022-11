Morto Mauro Forghieri | addio Furia

(Di mercoledì 2 novembre 2022), una leggenda della Ferrari e di tutto l'automobilismo ci ha lasciato., l'ingegnere nato a Modena nel 1935 èall'età di 87 anni. Nel 1959, fresco di laurea in Ingegneria ...

Lutto nel mondo dei motori. È morto questa mattina il modenese Mauro Forghieri, storica figura di riferimento della Ferrari. Ingegnere e stretto collaboratore di Enzo Ferrari, Forghieri era nato a Modena nel 1935, aveva 87 anni. Formula 1 in lutto per la scomparsa all'età di 87 anni di Mauro Forghieri, ingegnere e capo progettista, storico direttore tecnico della Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984.