Medvedev | “Solo la vittoria della Russia è garanzia di pace”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Latorna a minacciare l’uso dell’arma nucleare, in caso Kiev volesse riconquistare i territori annessi da Mosca. L’avvertimento, via Telegram, arriva, ancora una volta, dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitri. Dmitriè tornato a minacciare l’Occidente: “Mosca se necessario userà anche le armi nucleari per difendere le regioni annesse” Ieri, che già in passato aveva più volte paventato l’uso delle armi nucleari contro Kiev, ha ammonito che se l’Occidente vuole che sia l’Ucraina a vincere la guerra e se l’obiettivo degli ucraini è riprendere tutti i territori che in precedenza le appartenevano e quindi “strapparli alla, minacciandone l’esistenza come Stato” questo farebbe scattare “la clausola 19 dei Fondamentipolitica ...