LIVE Milan-Salisburgo 2-0 | Krunic!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dentro o fuori, ilsi gioca tutto in 90'. Alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro ilnell'ultima giornata della fase...

A San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 trae Salisburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Salisburgo si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiSalisburgo 1 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il primo tempo 2 PALO DI ...2022 - 11 - 02 19:47:01 La formazione ufficiale del(4 - 3 - 3): Ttruanu; Kalulu, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Kruni; Rebi, Giroud, R. Leão. A disposizione: ...47' Locatelli appoggia una mano su Messi, fermando una possibile verticalizzazione verso Mbappè che aveva già dettato la profondità in verticale. 47' Verratti tocca ...A San Siro, dove Milan avanti 1-0 all'intervallo sul Salisburgo nell’ultima e decisiva sfida del girone di Champions League.