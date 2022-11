Agenzia ANSA

Un uomo di 41 anni peruviano è stato ferito la scorsa notte nel centro storico di Genova da una freccia al torace scoccata da una balestra. È successo in vico Archivolto dei Franchi, vicino vico Mele. ......uguali che nascondono anche storie di quotidiana violenza domestica subita e taciuta per... No, non si trattava di unanormale seppur decisamente feroce. La situazione sembrava davvero ... Lite troppo rumorosa,scaglia freccia con balestra e ferisce uomo Una violenta rissa in strada è scoppiata a Passoscuro. Un 34enne del posto durante la violenta lite è salito in auto e ha investito uno dei suoi due aggressori. Poi ha afferrato anche un’accetta.Al culmine dell'ennesima lite per motivi condominiali ha accoltellato un giovane di 22 anni che era intervenuto per fare da paciere. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Natale Del Gr ...