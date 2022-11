Lesioni contro ex compagna | Jerome Boateng condannato a multa da 1 2 mln

Non sa ancora in quali condizioni versano i suoi ragazzi né l'entità delleriportate. Sono ...di fare un'attenta azione preventiva per evitare che si inneschi una spirale di violenzai ...... dopo la diagnosi nell'agosto del 2018, oltre al dolore fisico, ha dovuto combattereuna ...è voluto circa un anno dopo l'intervento di trapianto di cellule affinché l'infiammazione e le...Nei giorni scorsi, a Roma, la Polizia ha arrestato un 22enne che il 13 ottobre avrebbe sequestrato e aggredito, con l'aiuto di un complice, un 32enne recatosi in casa sua per acquistare degli stupefac ...Aggredita anche un'altra agente. Il responsabile del pestaggio, un 28enne, è accusato di di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ...