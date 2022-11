Il party per i due anni di Blu Jerusalema | figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è forse conosciuto più per le sue intemperanze e il suo essere eternamente un bambino, fra video di balletti e accuse di sfruttamento dai suoi dipendenti, ma quando si tratta della sua unica, non ammette deroghe e si fa da parte per mettere al centro solo Blu. Così per il secondo compleanno della piccola, l’influencer e la sua compagna,, hanno organizzato un grandiosoa tema fiera dei divertimenti, con acrobati, giochi gonfiabili e molto altro ancora, solo per far vivere allauna giornata indimenticabile. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non è statoa pubblicare le foto della festa ma ci ha pensato, ...