Il Direttore artistico Giuseppe Pipitone – Dj Jadoo – Joe Berté … la magia perfetta … “attenti a quei tre”

Leggi su thegametv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un titolo non a caso per i due Dj : Joe Bertè e Dj, due artisti internazionali in continuo movimento.Hanno già un calendario fitto di date e continuano a ricevere richieste per serate in Italia e all’estero, entrambi con decine di migliaia di ascoltatori su Spotify.L’ultimo disco di Joe Bertè, con la voce di Adam Clay, si chiama “So Much Love” ;“Inner Light” è l’ultimo didell’ABSOLUT, grazie alle sue qualità e mettendo in campo tutte le sue esperienze e le sue strategie è riuscito a convincere questi due artisti di punta : Dje Joe Bertè ad essere resident dell’ABSOLUT di Catania.è un grande capolavoro come...