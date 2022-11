Gf Vip | Carolina Marconi Vuole Abbandonare!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022)lasciare il Gf Vip. La gieffina ha maturato questa decisione dopo l’ultima diretta, nella quale é stata attaccata da alcuni dei suoi compagni di avventura. In particolare, sono state le donne della Casa a darle dell’arpia e della persona falsa e ipocrita. Da notare che la, si trova attualmente al televoto e rischia di uscire per volere del pubblico. Ecco gli aggiornamenti direttamente dal loft di Cinecittà!lasciare il Gf Vipabbandonare la Casa di Cinecittà. La gieffina, dopo l’ultima diretta, é entrata in crisi. Tutto a causa dei giudizi di alcuni suoi coinquilini, che le hanno dato dell’ipocrita e della falsa. In puntata, Signorini ha ...