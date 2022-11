Esordio in Champions | salta l’affare con la Juventus

... all'inLeague. L'attaccante ivoriano segna in tutte le sei le giornate, diventando appena il secondo giocatore a compiere questa impresa dopo Cristiano Ronaldo (2017/18). Anche ...E' stato da sballo fino a questo punto il cammino di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli: in 75 giorni e 1.128 minuti giocati, ha messo insieme 8 gol (6 in campionato e 2 in) e 8 assist (5 in A e il resto in coppa). Per la cronaca: Higuain ci impiegò 1.723' e 140 giorni; Cristiano 2.474' e 168 giorni; Ibra 3.585' e 259 giorni; Leao 3.843' e 626 giorni. E in ...La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: ora fa l'esordio in Champions, la situazione ...Valentin Carboni dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, ha parlato del suo esordio in UEFA Champions League. Voglio giocare all’Inter e fare sempre meglio per migliorarmi. ESORDIO – Carboni dopo Bayern Monaco- ...