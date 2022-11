Era un compositore e chitarrista Nel suo ultimo post aveva scritto | «Fate le cose che amate La vita è breve»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lutto per Tim Roth. L’attore ha perso il figlio Cormac,, morto a 25 anni per un cancro. «Era un concentrato di energia selvaggia ed elettrica» hala famiglia in un comunicato con il quale annuncia la fine della battaglia del ragazzo. Charlotte Gainsbourg e Tim Roth in Sundown – La clip X Leggi anche ...

Il musicista 25enne, figlio dell'attore inglese, aveva scoperto la malattia nel novembre di un anno fa: è morto il 16 ottobre, ma la famiglia ne ha dato notizia solo il 31. «Ha dato speranza a coloro ...Laureato al Bennington College, Roth era un chitarrista, compositore e produttore: nel novembre del 2021 aveva rivelato sul suo account Instagram che gli era stato diagnosticato un cancro alle cellule ...