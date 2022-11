Elettra Lamborghini | questa volta è davvero “paurosa” | “C**o e la vista scompare”

Leggi su newstv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ogni suo scatto è un evento. Non si può certo dire checi tenga a passare inosservata e il suo scatto per Halloween ne è la dimostrazione.tocca ad uno scatto da Miami far crollare il web, ma di certoereditiera, che si è inventata un modo di essere, non è nuova a foto di questo tenore. Sa di essere affascinante e ci tiene a comunicarlo. L’affascinante(Instagram)Non solo Riccanza Se il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscerla tramite quel reality, di certo lei ha saputo cavalcare quella popolarità e trasferirla nei social che sono per lei il terreno più congeniale. La cifra del suo successo in questo ambito è legata alle mise che indossa e a quanto, del suo splendido corpo, mostrino. A ...