Combustione e gestione illecita di rifiuti | sequestri e denunce

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – I carabinieri forestali e il personale dell’ufficio circondariale marittimo di Agropoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno i titolari di una società sita in località Linora del Comune di Capaccio Paestum nonché due dipendenti di origine straniera per i reati didie didi. Si è proceduto inoltre al sequestro dell’area di circa 400 metri quadrati sulla quale ierano stati bruciati, nonché dell’ulteriore area di 800 metri quadrati sulla quale erano abbandonatimente ispeciali, alcuni anche pericolosi, quali materiali da risulta di lavori edili, lattine vuote di vernici solventi, pedane di ...

