Un ragazzo fortunato

(Di martedì 1 novembre 2022) Passare da una piccola bottega di quindici persone a un’azienda che ne conta circa duecento, partire da una piccola città della Valle d’Itria (Martina Franca) e finire a essere distribuiti nelle più importanti capitali del mondo quali Milano, Parigi, Monaco, Düsseldorf e Tokyo, essere scelti da Bob Ringwood, celebre costumista hollywoodiano, per gli abiti di Jack Nicholson e Michael Keaton nella celebre pellicola diretta da Tim Burton (Batman, 1989 ndr) no, non è solo questione di fortuna. Anche se riconoscere di averne avuta è un atto di generosa umiltà. Ci vogliono talento, determinazione, costanza, passione. Qualità che Pino Lerario in arte Tagliatore, come il soprannome del nonno che intagliava e cuciva tomaie in pelle agli inizi degli anni Quaranta, ha saputo convogliare nel piccolo grande progetto di famiglia nato agli inizi degli anni Settanta e oggi una delle realtà italiane ...