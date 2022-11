Sampdoria | Pussetto e Quagliarella non si sono allenati | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 novembre 2022)assenti dalla sessione di allenamento di quest’oggi: svelato il. Ultime Laha fornito il report della sessione odierna di allenamento. IL COMUNICATO – Ognissanti di lavoro per la, che ha ripreso gli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga con la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.00. Dejan Stankovic e staff hanno diretto una sessione completa sul campo 2, alla quale – oltre a Manuel De Luca ed Harry Winks – non hanno preso parte Ignacioe Fabio, atteso in gruppo per la giornata di domani, mercoledì, quando i blucerchiati sosterranno una doppia seduta. L'articolo proviene da Calcio News 24.