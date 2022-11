Rinvio Cartabia? Nessun effetto neativo Nordio zittisce i critici

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) L'entrata in vigore adesso della riforma del processo penale "avrebbe comportato un sovraccarico intollerabile per gli uffici giudiziari. Da un punto di vista pratico sarebbe stato impossibile garantire il flusso informativo tra pm e procure generali che la normativa prevede. Questo non haimpatto negativo con il Pnrr. Anzi avremmo corso il rischio che, dando attuazione immediata a questa riforma, per l'incompatibilità con risorse disponibili fosse inapplicabile". Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo, illustrando in conferenza stampa le misure contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, tra cui lo slittamento dell'entrata in vigore della riformadal 1 novembre al 30 dicembre.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev