Diabolik compie 60 anni | ecco quanto vale oggi il primo numero Il Re del Terrore

60 anni anche il primo numero di, presente anche lui in città con la sua storica firma, il fumettista Giuseppe Palumbo. Qui per conoscere tutti gli appuntamenti della terza giornata , ...Cebulski! E60 anni anche il primo numero diil Re del Terrore colpisce ancora. Per celebrarlo, il Re del Terrore diventa protagonista di una serie audio nell'Audible ...Diabolik, icona del fumetto italiano, compie 60 anni: dalla «mamma» al nuovo film, tutto quello che dobbiamo sapere per festeggiarne la storia. E il futuro.Abile ladro, molto capace nei travestimenti e anche ingegnoso: Diabolik, il personaggio che ha appassionato lettori e pubblico, compie 60 anni. Il celebre ladro nasce dalle idee di Angela e Luciana Gi ...