(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sprofonda un tratto di. Il boato intorno alle 5 in via Palermo, al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici...

Villaricca, voragine in strada: palazzina in bilico, sei famiglie sgomberate Sprofonda un tratto di strada a Villaricca. Il boato intorno alle 5 in via Palermo, al civico 72. Sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, i vigili del fuoco, i ...