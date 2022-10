Thiago Motta | «Zirkzee? Grande fiducia in lui I giovani in campo perché meritano»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il tecnico del Bolognaha parlato a DAZN soffermandosi su alcuni singoli nei quali nutre particolareLe parole a DAZN di– “Grandissimain lui, ha fatto una settimana fantastica. La mia prima punta deve fare tutto, soprattutto fare gol. Poi partecipare a tutto con la squadra e lui sta migliorando tantissimo, è generoso e sta accettando ciò che gli chiediamo. Nelle transizioni deve essere il primo a reagire sull’avversario, poi entrare in area e fare gol”. AEBISCHER – “Si impegna, lui come gli altri. Io sono lì per darea chi merita, inon vanno intanto per fare mase lo”. L'articolo ...

TUTTO mercato WEB

... all'U - Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino affronterà il Bologna dinel Monday night della dodicesima giornata dal campionato di calcio di Serie A 2022 - 2023 ; calcio di ...Le scelte die Raffaele Palladino per Monza Bologna MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi, D'Alessandro; Pessina, Ranocchia; Petagna. All. ... Bologna, Thiago Motta: "Zirkzee ha fatto una settimana fantastica. Stasera farà benissimo" La sfida dell'U-Power Stadium chiude la 12^ giornata del campionato di Serie A. Il Monza ritrova Petagna dal primo minuto, supportato dalla coppia Pessina-Ranocchia con Caprari inizialmente in panchin ...Tutto pronto all'U Power Stadium per la sfida di questa sera fra Monza e Bologna. Il tecnico brianzolo Raffaele Palladino sorprende in molte delle sue scelte, con Carlos Augusto e Donati a chiudere il ...