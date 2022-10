Se il Pd vuole rifondarsi Tattiche e strategie secondo Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) C’è aria di rifondazione nel Pd. Questa volta pare più seria, anche se non è la prima volta. Quindi bisogna ripensare a cosa è successo per essere arrivati qui. Se non si capisce l’origine dell’errore non si sa cosa curare. Di seguito alcune osservazioni esterne con elementi tattici e strategici. Quelli tattici. Nel complesso la “sinistra”, quello che sia o chericonoscersi come tale, ha preso più voti della coalizione di centrodestra. Se fosse andata unita avrebbe probabilmente vinto le elezioni. Questo dato è importante per cominciare a capire di cosa stiamo parlando. Una buona metà dei votanti del Paese si pongono a sinistra. L’unità a sinistra è stata spezzata per prima cosa dalla difficoltà del leader del Pd Enrico Letta e quello di Italia Viva Matteo Renzi di accordarsi. Letta pensava che Renzi da solo non avrebbe preso il quorum e sarebbe sparito dalla ...