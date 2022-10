Osimhen è un fulmine | i dati sulla velocità sono impressionanti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Victorfa registrareincredibili al training center di Castel Volturno la suadi punta di è 37km/h. Il nigeriano è senza dubbio il calciatore più veloce della squadra partenopea, le sue accelerazionidavvero clamorose, per informazioni chiedere a Blind dell’Ajax, ma anche alla difesa del Sassuolo. Insomma la media gol disi alza per questa sua incredibile rapidità e, che Spalletti sta innescando con lanci dalla trequarti ad aggirare la difesa avversaria. Il giocatore poi è in grande fiducia e riesce spesso ad arrivare sul pallone, mettendo in apprensione la difesa avversaria, che deve scappare all’indietro e lascia spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.il giocatore più veloce del Napoli.I giocatori più ...