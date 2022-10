LIVE Sinner-Huesler 2-6 1-0 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | lo svizzero domina il primo set

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-TIAFOE (5° MATCH DALLE 11.00) 1-0. Buon game tenuto dall’azzurro che era in difficoltà. 40-30 Se ne va il recupero di. 30-30 Dritto profondo eviene ancora rete. 30-15 Strappa con il dritto. 30-0 Un’altra prima che dà il punto diretto. 15-0 Parte con l’ace. 16.40paga lo scarso rendimento al servizio: 60% con la prima e 45% con la seconda. 6-2SET. Loilparziale. 40-15 Altro ace per lo ...

15:47 Termina qui la nostra DIRETTAscritta di Musetti - Cilic. Vi ricordiamo che nel pomeriggio saranno di scena anche Jannike Lorenzo Sonego. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon ...in campo ora contro lo svizzero Huesler, 62 al mondo e proveniente dalle qualificazioni.- HUESLERSinner in campo ora contro lo svizzero Huesler, 62 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Debutto vincente a Bercy per Lorenzo Musetti, che batte con un doppio 6-4 il croato Marin Cilic, n° 17 d ...Debutto a Bercy per Lorenzo Musetti, che affronta il croato Marin Cilic, n° 17 del ranking. Più tardi tocca a Sinner contro lo svizzero Huesler, 62 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il matc ...