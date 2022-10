La playlist di Sfera Ebbasta per ‘Call of Duty | Modern Warfare II’

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Call ofII è finalmente disponibile e, per tutti i fan, è arrivata anche una sorpresa da parte di. Per celebrare il lancio di uno dei videogiochi più attesi dell’anno, la community italiana si è infatti ritrovata su Twitch. Qui molti streamer hanno mostrato e raccontato il nuovo capitolo della saga al proprio pubblico. LEGGI ANCHE: Il nuovo Dj Mix su Apple Music è firmato da Marco Mengonisi è unito a Moonryde per una sessione di gameplay sul canale Twitch dello streamer. Grande appassionato di Call ofè fortemente legato al mondo del gaming: nel 2021 l’artista è stato il più ascoltato su Spotify sulle console da gaming in Italia. I due hanno ...