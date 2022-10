IV Novembre a Saronno | il programma delle celebrazioni

SaronnoNews.it

... i quali hanno ottenuto il rito abbreviato, mentre per il notaio di, in provincia di Varese,... Il gup ha rinviato il processo al prossimo 9per la decisione.A spiegare le motivazioni della riunione pubblica Roberto Guaglianone , membro di Attac: "... Il carovita non lo dobbiamo pagare noi e sabato 12dalle 15:30 scenderemo nuovamente in ... Le celebrazioni del 4 Novembre in programma a Saronno e dintorni Per celebrare il IV Novembre, giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, Saronno propone un programma di celebrazioni che si svolgeranno nella giornata di domenica, 6 novembre. Unità nazionale ...Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione della festività del 1° Novembre i servizi di raccolta si svolgeranno come segue: - A Milano la raccolta rifiuti sarà regolare. Le riciclerie cit ...