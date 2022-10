Fu picchiata dal figlio | donna muore in ospedale a Napoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ morta nell’del Mare di, dove era stata trasferita per le lesioni subite, ladi 76 anni, madre di un uomo di 48 anni che aveva picchiato lae una zia di 67 anni. Quest’ultima è ancora in prognosi riservata nello stesso. Nella notte tra il 16 ed il 17 ottobre i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna erano intervenuti in Via San Giovanni Battista, nel comune di Marigliano. Il 48enne, probabilmente ubriaco, aveva aggredito la madre e la zia di 76 e 67 anni colpendole con calci e pugni. Le due donne erano state soccorse da un’ambulanza: una era stata portata all’di Nola e poi all’del mare dove era stata condotta subito l’altra ...

Picchiata dal compagno finisce ricoverata Questa mattina all'Ospedale del Mare, dove era stata trasferita per le lesioni subíte, è deceduta la signora 76enne picchiata dal figlio a Marigliano due settimane fa; resta ...MARIGLIANO - È morta dopo circa un mese di agonia, la 78 enne Angelina Guercia, picchiata dal figlio, Aniello La Galla, ex assessore e professore al liceo. L' uomo vittima da anni dalle dipendenze di ...