Covid | prorogato obbligo mascherine in ospedali e Rsa

Acquista 50 mascherine FFP2 in offerta su Amazon: tutte le novità in arrivo La prima novità è ... Aggiornamento : il governo hal'uso delle mascherine in ospedali e RSA. Tutte le novità ...Così è successo perché successivamente il ministro Schillaci hal'obbligo della ... E rispetto alla situazione delin Italia dice: 'Siamo in una situazione di equilibrio grazie ai ...(Adnkronos) – Sarà prorogato l’obbligo di mascherine in ospedali, Rsa e ambulatori. Lo prevede, a quanto si apprende, la nuova ordinanza che sarà firmata a breve dal ministro della Salute, Orazio ...Approvato il nuovo decreto Covid-Giustizia in esame al Consiglio dei Ministri ... il ministro della Salute firmerà a breve un’ordinanza per prorogare l’obbligo in ospedali e Rsa. Il presidente ...