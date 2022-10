Camion cisterna esplode a Baghdad | 9 morti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) È di novee 12 feriti il bilancio dell'esplosione di un, in Iraq. Lo scoppio è avvenuto nelle vicinanze di un campo da calcio, e frammenti del serbatoio sono finiti sul campo da gioco e negli edifici vicini. Secondo i funzionari di sicurezza che hanno parlato con Associated Press, non è chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento tecnico oppure di un attacco intenzionale.

Il Sole 24 ORE

