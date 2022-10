Avella | una domenica tra prevenzione e solidarietà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Si è tenuta ieri,30 ottobre, una nuova giornata dedicata allacon le visite specialistiche gratuite, organizzata dall’associazione Amos Partenio, in collaborazione con il gruppo M.A.S.C.I.1 e il patrocinio del comune di. Il Convento Francescano ha ospitato gli ambulatori della, ai quali hanno preso parte il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Giovanni Cibelli e la fisioterapista Solange D’Argenio. Ai medici, per il loro operato, vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio, unitamente a quelli per il gruppo M.A.S.C.I.1 che, oltre ad aver collaborato all’organizzazione degli ambulatori, ha fatto una donazione all’iniziativa “Sette passi per il sorriso”, la ...