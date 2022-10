Salernitana | Bradaric | «Non ci aspettavamo questo risultato»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Le parole didopo la vittoria della: «per me Fazio è il Comandante. Sono contento di lavorare con lui» Intervenuto ai microfoni di DAZN, Domagojha parlato della vittoria ottenuta dallacontro la Lazio: «Non cidi perdere ma nemmeno di vincere. Se difendiamo da squadra, compatti, i risultati arriveranno come oggi. Sono felice del gol di Fazio, per me lui è il Comandante. Sono contento di lavorare con lui e di apprendere tutto quello che può insegnarmi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lasi salva e al 51' colpisce con il grande ex Candreva, bravo a controllare il lancio ... e come successo in precedenza i campani ringraziano e dall'altra parte calano il tris:...Il gol sicurezza arriva in contropiede, con una Lazio ormai alle corde, grazie a Dia su assist di. Ladopo una partenza di campionato faticosa ora ha raggiunto una posizione di ...Reduce da sei gare di fila senza subire gol, la Lazio ospita la Salernitana che viene dalla vittoria casalinga contro lo Spezia. Sarri sceglie Luis Alberto a… Leggi ...ROMA - " Siamo usciti soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto. Gli avversari che avevamo di fronte ci costringevanoa a fare uno step migliorativo. Abbiamo accompagnato mo ...