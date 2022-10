Mentana | «L’Inter non dice nulla sui tifosi obbligati dagli ultras a lasciare lo stadio?»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) Enricoè una delle poche voce che si sono levate indignate per quel che è accaduto ieri sera a San Siro nel corso di Inters-Sampdoria. Con la Curva Nord che ha imposto a tutti dile gradinate del settore in segno di lutto per l’uccisione del capo ultrà delVittorio Boiocchi pluripregiudicato con 26 anni di carcere alle spalle. Numerose sui social le testimonianze di persone costrette con la forza alo, padri schiaffeggiati davanti ai propri figli.giustamente si rivolge alche dovrebbe essere la padrona di casa. Non hada dire? Nessun dirigente di Serie A né il presidente della Figc né quello della Lega Serie A hanno detto a di fronte a questa vergogna. Ecco lo scritto di ...