F1 | Max Verstappen | “Partire bene è stato fondamentale | come la gestione delle gomme 14 vittorie? Non mi fermo”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Maxentra (ancor di più) nella storia. L’olandese vince anche il Gran Premio del Messico, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e centra il quattordicesimo successo della sua clamorosa stagione. Con questo ennesimo trionfo il campione del mondo stacca Michael Schumacher (2004) e Sebastien Vettel (2013)maggior numero diin una sola annata. Anche oggi “Super Max” non ha avuto rivali. E’ partito dalla pole position, ha tenuto con sapienza la sua prima posizione anche in fondo al lunghissimo rettilineo del tracciato di Città del Messico e, da li in avanti, non ha dato la minima speranza agli avversari. Lewis Hamilton (secondo al traguardo) ci ha provato finché ha potuto, quantomeno a mettere pressione all’oranje, ma dopo il pit-stop il divarioimpietoso con un ...